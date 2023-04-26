بريطانيا تعلن إجلاء 300 مواطن من السودان

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء 301 مواطن بريطاني من السودان وتأمل في إكمال ثماني رحلات إجلاء بحلول نهاية اليوم.

وبدأت بريطانيا في إجلاء مواطنيها منذ أمس يوم الثلاثاء ، في أعقاب دول أخرى في إخراج الناس من السودان ، حيث اندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميشليا الدعم السريع، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتقوم القوات الجوية الملكية البريطانية بنقل البريطانيين جواً إلى قبرص ، قبل نقلهم جواً إلى لندن.

وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين أن الحكومة البريطانية تعتزم الاستمرار في تسيير رحلات الإجلاء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن العميد دان ريف ، رئيس العملية العسكرية البريطانية، قوله إنه لن يكون من الآمن جمع الناس في مكان واحد بالخرطوم حيث كانت هناك حالات تعرض فيها قوافل للهجوم.

وتقدر الحكومة البريطانية وجود نحو 4000 بريطاني في السودان.