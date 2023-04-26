افتتاح المعرض السنوي للوسائل التعليمية لرياض الأطفال بأزهر الإسكندرية .. صور

افتتح اليوم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، المعرض السنوي للوسائل التعليمية لمرحلة رياض الأطفال، في حضور الدكتورة نجلاء فتحي محمد، من قطاع المعاهد الأزهرية.

كما حضر عدد من قيادات المنطقة المعرض الذي اشترك به معظم روضات المنطقة بعدد من الوسائل التعليمية بالإضافة إلى بعض العروض المستخدمة في رياض الأطفال والتي قدمتها روضة معهد عبد الحليم الابتدائي.



وعلى هامش المعرض، كرم الشيخ خميس محمد فاتن عطيه لبلوغها سن الكمال حيث قدم لها رئيس الإدارة المركزية والزملاء شهادات التقدير على العمل المتميز الذي قدمته خلال عمرها الوظيفي وقدم لها الجميع التهاني متمنين لها دوام الصحة والتوفيق في كل حياتها.