غير مسبوق|تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي بنسبة 15% بالربع الأول من 2023

أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء، بأن إنتاج موسكو من الغاز الطبيعي وصل في الربع الأول من العام 2023 إلى 149 مليار متر مكعب بانخفاض قدره 14.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع إنتاج الغاز في مارس 15.3% إلى 49.8 مليار متر مكعب على أساس سنوي، لكنه ارتفع 6.4% عن فبراير، وذلك بحسب ما جاء من وكالة رويترز للأنباء.

وقالت "روستات" أيضاً إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض 2.8% الشهر الماضي على أساس سنوي لـ2.9 مليون طن، لكنه ارتفع 13.5% عن فبراير.

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض في الربع الأول 7.2% على أساس سنوي إلى 8 ملايين طن.