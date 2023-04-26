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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تكشف عن موعد الهجود المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الاوكرانية تستعد لهجوم مضاد في الربيع، مشيرا إلى أنه سيسمح باستعادة كامل الأراضي الأوكرانية.

وقال كوليبا خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية: "سيكون هناك هجوم ربيعي أوكراني، لكنني لن اصرح بتوقيته. لأنني لا أريد أن أسهل مهمة المخابرات الروسية.. "نحن نستعد، ونجهز قواتنا المسلحة، والغرض الوحيد من الهجوم المضاد هو تحرير الأراضي الأوكرانية، أي استعادة ما هو لنا".

وفقا لكوليبا ، سلطات كييف ستسرع وتيرة الإعداد للهجوم من حيث توفير المعدات العسكرية والذخائر والأسلحة، حتى يكون الهجوم المضاد فعالا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم، إن الدول الغربية لم تقدم مساعدات عسكرية كافية لأوكرانيا. مضيفا، أن بلاده تقدر ما تم التعهد به وتسليمه، لكنه لا يكفي.

وقال كوليبا إن الغرب قدم "عددا قليلا جدا" من قذائف المدفعية التي يبلغ مداها القاتل 30 كيلومترًا والتي تعتبر "حيوية" للجيش الأوكراني. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع كوليبا: "لسنا بحاجة للقذائف فقط، نحن بحاجة لأنواع معينة من الذخيرة".

ودعا وزير خارجية أوكرانيا، الولايات المتحدة إلى تعديل مساعدتها لأوكرانيا "بالمقابل".

وفي الأسبوع الماضي ، حذر نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كار من أن موارد واشنطن لمساعدة أوكرانيا ليست غير محدودة.

وأعلن البنتاجون عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا الأربعاء الماضي بقيمة 325 مليون دولار.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنه منذ أن شنت روسيا عمليات عسكرية خاصة، قدمت إلى كييف ما مجموعه 35.4 مليار دولار أمريكي كمساعدات، ومنذ تولي بايدن منصب الرئيس، وصلت إلى 36.1 مليار دولار أمريكي.

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