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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غيبوبة سكر .. حل لغز وفاة عجوز الوراق داخل شقتها

صدى البلد

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة سيدة مُسنة داخل شقتها بمنطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة تدعى "فوزية.ف" سبعينية العمر، وتقيم بمفردها داخل الشقة، حيث عثر عليها الجيران، بعد انبعاث رائحة كريهة من شقتها، وبالدلوف داخل الشقة، كانت ملقاة بالصالة.

وأفادت التحقيقات، أن السيدة عثر عليها مرتدية كامل ملابسها، وليس بجسدها أي إصابات، وتبين أنها توفيت بسبب إصابتها بغيبوبة سكر، فسقطت على الأرض، وتوفيت.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بالعثور علي جثة سيدة متوفية داخل شقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، بالفحص تبين وجود جثة سيدة مُسنة ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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