التصريح بدفن جثة بائع سقط من قطار العياط

صرحت النيابة بدفن جثة بائع لقى مصرعه عقب سقوطه من قطار العياط .

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول واقعة وفاة بائع إثر سقوطه من القطار أثناء سيره أمام مستشفي الزهراء بمحيط مركز العياط.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط بائع من القطار أثناء سيره مما تسبب في مصرعه.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات إلى أن البائع المتوفى انزلقت قدمه فاختل توازنه أثناء سير القطار، مما ادي الي سقوطه من باب النزول الذي كان مفتوحا إلى خارج القطار، فلقي مصرعه جراء هذا السقوط، ويرجح أن لا تكون هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من القطار أثناء سيره أمام فتحة مستشفي الزهراء بدائرة المركز.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.