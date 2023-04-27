اليوم .. كفر الشيخ يواجه جمهورية شبين ودياً

يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني كرم جابر، ظهر اليوم، الخميس، نظيره جمهورية شبين، ودياً، على ملعب الأخير، في إطار الاستعدادات لاستئناف الدوري في 3 مايو المقبل.

وكان فريق كفر الشيخ، تحت قيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، استأنف تدريباته الجماعية على ملعب سخا، أمس الأول، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط انتظام تام للاعبين وحراس المرمى.

وحرص المدير الفني لكفر الشيخ، على استثمار فترة توقف الدوري خلال شهر رمضان، بخوض العديد من المباريات الودية، اطمأن خلالها على المستوى الفني لجميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه المباريات المهمة للجاهزية للمباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.