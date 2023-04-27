عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. كفر الشيخ يواجه جمهورية شبين ودياً

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني كرم جابر، ظهر اليوم، الخميس، نظيره جمهورية شبين، ودياً، على ملعب الأخير، في إطار الاستعدادات لاستئناف الدوري في 3 مايو المقبل.

«كفر الشيخ» يختتم مواجهاته الودية بلقاء «جمهورية شبين» استعداداً لاستئناف الدوري

فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والمناطق

وكان فريق كفر الشيخ، تحت قيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، استأنف تدريباته الجماعية على ملعب سخا، أمس الأول، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط انتظام تام للاعبين وحراس المرمى.

وحرص المدير الفني لكفر الشيخ، على استثمار فترة توقف الدوري خلال شهر رمضان، بخوض العديد من المباريات الودية، اطمأن خلالها على المستوى الفني لجميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه المباريات المهمة للجاهزية للمباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

كفر الشيخ الفترة المقبلة عيد الفطر المدير الفني جمهورية شبين عيد الفطر المبارك شهر رمضان المباريات الودية حراس المرمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات وعقد اللقاءات الجماهيرية.. صور

تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وتكريم المتميزين في كفر الشيخ ..صور

«كفر الشيخ» يختتم مواجهاته الودية بلقاء «جمهورية شبين» استعداداً لاستئناف الدوري

فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والمناطق

محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات الخدمية الجديدة.. صور

مجلس جامعة كفر الشيخ يستعرض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية

محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. اعرف المواعيد

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

السودان .. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن ضحايا العنف

بعد سنوات من الجدل .. هل وصل الفراعنة إلى سطح القمر؟

مش خايفة حساب ربنا لما بتبيني جسمك؟ .. متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 27-4-2023

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

في ذكرى ميلاد أوجين ديلاكروا .. تعرف على أبرز لوحاته الفنية|صور

طليقة الفشاوى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ