بقبلة علي الرأس.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار مع خطيبها من المالديف

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة برفقه خطيبها من إجازتها الصيفية داخل المالديف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم عبر خاصية “الاستوري”، في صورة رومانسية برفقه خطيبها، وهو يقبلها علي رأسها.

وشاركت نادين نسيب نجيم الفنان قصي خولي في بطولة مسلسل "وأخيرا" يتكون من 15 حلقة، وعرض في رمضان 2023.



مسلسل "وأخيرًا"، تدور أحداثه حول امرأة قوية تدعى خيال، وتعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى ياقوت.