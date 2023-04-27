كولر يستقر علي تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها مساء بعد غد السبت في ملعب مركب محمد الخامس بإياب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب السبت الماضي التي أقيمت بالقاهرة بهدفين نظيفين ، وحسب المران الأخير للفريق الأحمر الذي جري بإستاد مختار التتش قبل السفر للمغرب فأن التشكيل الأقرب لخوض المباراة سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وسيعتمد كولر علي خطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم حيث سيكون ثلاثي الوسط هم حلقة الوصل في خطة التحول لمنطقة المنافس معتمداً علي سرعات الثلاثي حسين الشحات وتاو وكهربا في نقل الهجمة ومحاولة إحراز هدف يزيد من صعوبة مهمة الرجاء البيضاوي خاصة وسط أنصاره وجماهيره التي ستملئ المدرجات.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت قبل منتصف ليل الأربعاء الي الدار البيضاء برئاسة محمد الغزواي عضو مجلس الإدارة وقائمة تضم كل من محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء فى حراسة المرمى، ومعهم محمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلى معلول وحمدى فتحى واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وبرونو سافيو واحمد نبيل كوكا.