عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يستقر علي تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها مساء بعد غد السبت في ملعب مركب محمد الخامس بإياب دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز في مواجهة الذهاب السبت الماضي التي أقيمت بالقاهرة بهدفين نظيفين ، وحسب المران الأخير للفريق الأحمر الذي جري بإستاد مختار التتش قبل السفر للمغرب فأن التشكيل الأقرب لخوض المباراة سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وسيعتمد كولر علي خطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم حيث سيكون ثلاثي الوسط هم حلقة الوصل في خطة التحول لمنطقة المنافس معتمداً علي سرعات الثلاثي حسين الشحات وتاو وكهربا في نقل الهجمة ومحاولة إحراز هدف يزيد من صعوبة مهمة الرجاء البيضاوي خاصة وسط أنصاره وجماهيره التي ستملئ المدرجات.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت قبل منتصف ليل الأربعاء الي الدار البيضاء برئاسة محمد الغزواي عضو مجلس الإدارة وقائمة تضم كل من محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء فى حراسة المرمى، ومعهم محمد هانى ومحمد أشرف وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم وعلى معلول وحمدى فتحى واليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسى ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر  ومحمد فخري وبرونو سافيو واحمد نبيل كوكا.

السويسري مارسيل كولر الرجاء البيضاوي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملعب مركب محمد الخامس لدوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

موعد إجازة عيد العمال 2023 في مصر

برج الجدي.. حظك اليوم الخميس 27 أبريل 2023: وظيفة جديدة

رسميا.. موعد صرف معاش شهر مايو| 11 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أبريل 2023

ترشيحاتنا

برلمانية: انخراط القطاع الخاص في مؤسسات الدولة خطوة للنهوض بالاقتصاد القومي

خلع ملابسه العلوية.. الداخلية تكشف تفاصيل مضايقة سائحة في ميدان التحرير

بسبب كهربا.. أحمد حسن يحسم الجدل حول انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الرومان والزبادي الأشهر..7 أغذية يجب تناولها للتحكم في الغدة الدرقية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أبريل 2023

رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

تحد حقيقي .. طفل عمره 11 سنة يثير جدل رواد السوشيال ميديا أعرف القصة

بعد تكميم المعدة.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي كساب

"أصابع السجق".. تفاصيل حالة صحية يعاني منها ملك بريطانيا

فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ