أفضل هاتف قادم من أوبو للفئة المتوسطة في 2023

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق واحد من أفضل الهواتف الذكية المخصصة للفئة المتوسطة خلال الفترة القليلة القادمة، وهو هاتف Reno 10 Pro Plus، والذي يعتبره الكثير من محللي الهواتف الذكية بأنه سيكون أفضل هاتف للفئة المتوسطة من أوبو في 2023 .

ويشير تقرير من موقع Gizmochina إلى أن هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus سيحصل على معالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي تم تصنيفه على أنه أفضل معالج للهواتف الرائدة العام الماضي.

وسيوفر هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 ، وبطارية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

وسيقدم هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus كاميرا رئيسية بمستشعر من تصنيع شركة سوني Sony IMX890 مع ميزة OIS بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة عريضة دقة 8 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 64 ميجابكسل كما قد يحتوي الهاتف على MariSilicon X NPU وفلاش LED ، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيأتي هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED قياس 6.74 بوصة تعمل بجودة 1.5K ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى إطارات رفيعة للغاية.