صناعة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة..الأسبوع المقبل

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعاتها أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستناقش خلال أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين عدد من طلبات الإحاطة بشأن المغالاة فى أسعار المدينة الصناعية فى بورسعيد وشرق التفريعة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه لابد من إعادة النظر فى المغالاة فى أسعار هذه المدن ، بهدف جذب المستثمرين الأجانب للإستثمار فى مصر.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء، ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وتابع:"بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير"