وزير الرياضة : الشباب المصري أصبح دوره مؤثرا فى التنمية الشاملة

فى اطار مشاركته في احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعسكر الكشفي لفرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب محافظة شمال سيناء.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد المبذول من قبل أعضاء عشائر الجوالة والجوالات ، للخروج بالمعسكر بصورة مشرفة ، موصياً باستحداث عشائر جديدة للجوالة والجوالات علي مستوي مراكز الشباب لنشر الحركة الكشفية في كل مكان في مصر.

مشيرا أن الشباب المصري أصبح له دورا فاعلا ومؤثرا فى شتي مسارات التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية وذلك ارتكازا على الدعم غير المحدود الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومساندته المستمرة للشباب ودفعهم نحو الصفوف الأمامية فى تحمل مسؤولية البناء والتنمية فى شتي ربوع مصر وفى جميع القطاعات.

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