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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المواطن أمن قومي.. اللواء عادل العمدة: خلية نحل لإجلاء المصريين من السودان| فيديو

اللواء عادل العمدة،
اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا،

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر تعمل على مدار الساعة لإخلاء المصريين من السودان، وكل دولة يحدث فيها أزمات أو حروب.

 

وقال عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن مصر دائما سباقة واقتحمت الصين في ظل أزمة كورونا، معلقا “المواطن المصري أمن قومي”.

 

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر تستضيف 9 ملايين مواطن من مختلف دول العالم، وهو عدد كبير، وتقوم بمعاملتهم مثل المواطنين العادينين، لذا يجب أن يتم تقديم التحية للدولة المصرية فيما تقوم به.

 

 برعاية سعودية أمريكية.

وأشار عادل العمدة إلى أن هناك هدنة لمدة 3 أيام في السودان برعاية سعودية أمريكية.

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