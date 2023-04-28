علاقة مشروعة.. مراد مكرم: الستات مبيحبوش الراجل المدلوق.. فيديو

علق الفنان مراد مكرم٫ على مشاركته في مسلسل “علاقة مشروعة”، قائلا: “أنا مش بختار لوحدي، ولكن عندي فريق بيقرا الأول، ويقول رأيه، وبعدين أقرا ونتناقش”.

وأضاف الفنان أحمد وفيق٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “ فكرة إن الأدوار تكون مختلفة والشخصيات تكون مختلفة بتيجي من إن أنا والفريق بنقرأ ونتناقش”٫ لافتا: “أمجد كان طالع حنين في المسلسل، وأنا قابلت ستات كتير الدور معجبهاش، لإن الستات عموما مش بتحب الراجل المدلوق”.

وأوضح: "من بداية قراءتي للدور توقعت إن الجدل سيكون حول الزواج الثاني، وإنه علاقة مشروعة لكن إخلاقيا عمرو - ياسر جلال خان صاحبه وزوجته التي تثق فيه ثقة عمياء، يعني حاجة متاحة شرعا لكن غير مقبولة مجتمعيا".

