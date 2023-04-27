في أفغانستان.. بريطانيا تفرض عقوبات على قياديين بداعش

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على أشخاص في أفغانستان لهم علاقة بتنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان لها اليوم، أنها فرضت حظرًا على سفر مواطنين من أفغانستان، وجمدت أصولهما بموجب العقوبات المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وأضاف البيان، أن الشخصين هما مولوي رجب القيادي البارز في تنظيم الدولة في العراق والشام "داعش"، وسلطان عزيز عزام المتحدث باسم التنظيم.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست وفقًا للوثائق الأمريكية المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن أفغانستان تحول إلى ساحة تنسيق لخطط تنظيم داعش الإرهابي بعد الانسحاب الأمريكي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن هناك وثائق جديدة مسربة أشارت إلى أنه بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، أصبحت كابول مكانًا مناسبًا لتنسيق أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لافتة إلى أن داعش لم يتخذ أفغانستان للتخطيط للهجمات وحسب، بل حشدوا حلفاء جدد حولهم.

وأكدت الوثائق الأمريكية المسربة، التي عرضتها صحيفة واشنطن بوست، أن داعش كان يخطط لشن هجمات إرهابية ضد سفارات وكنائس ومراكز تجارية من أفغانستان، بالإضافة لتدبير هجمات تخريبية خلال فعاليات كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022.