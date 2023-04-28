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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 : بداية جديدة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 27 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

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صاحب صاحبه .. 4 مواليد أبراج معاك في الحلوة والمرة

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

اليوم بداية جديدة ومليئة بالكثير من الفرص والوضوح، حافظ على تركيزك وثق في حدسك حيث ستجد أنه يقودك نحو النجاح، بينما تظل على طريق العظمة، ستجد الحظ في تحقيق الأهداف وإيجاد الوضوح ومعرفة المزيد عن نفسك  .

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا بد أن تشعر حياتك العاطفية بالحيوية والإثارة اليوم، ابق متفتحًا واستخدم قدراتك الإبداعية والروحية للتواصل مع شريكك بطريقة جديدة، اذهب لتجربة جديدة كنت تحلم بها وقم ببناء ثقتك بنفسك، تأكد من التركيز على التواصل واللطف والتواصل. 

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‏توقعات برج الحوت صحيا 

إنه وقت ممتاز للنظر في تحسين صحتك الجسدية والعقلية، مثل ممارسة رياضة الجري أو قضاء الوقت مع نفسك، خذ الوقت الكافي لتجربة بعض العلاجات أو الأنشطة أو الأدوات الجديدة.

توقعات برج الحوت المهني

قد تجد أنه من السهل الاستمرار في التركيز على مشروع معين ، والاستفادة من المشاعر الجيدة لتحريكه في الاتجاه الصحيح.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يعدك الخبراء اليوم بأن الحظ والمال سيأتيان في طريقك، ومع ذلك ، من الأفضل ممارسة ضبط النفس ، لأن الإسراف والحاجة إلى شراء الكثير قد يقودك إلى الخروج عن طريق الثروة، ستكون حكيماً عندما يتعلق الأمر بالقرارات المالية والميزانية اليوم. 

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