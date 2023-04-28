حشيش وبانجو.. الداخلية تضبط 69 "ديلر" فى محيط الأندية ومراكز الشباب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك.

وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (62) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (69) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (45,770 كيلو جرام و كمية من مخدر البانجو وزنت (8 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,295 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (570 جرام) و عدد (590) قرص مؤثر وعدد (300) قرص ترامادول وتنفيذ (32) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية " – طبنجة صوت - عدد من الطلقات "صوت" – عدد 63 هاتف محمول – 8 سيارات – 7 دراجات نارية – 21 قطعة سلاح أبيض – 6 ميزان).

لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.