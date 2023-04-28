الاشخاص بتتغير| نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية للجماهير

وجه أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، رسالة لجماهير القلعة البيضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك: "انا اتربيت في نادي الزمالك ولعبت خمس سنين في الناشئين وبعد كدة رحت اتحاد الشرطة ورجعت تاني لنادي الزمالك.

وتابع "الاشخاص بتتغير في اي وقت لكن يبقي جمهور الزمالك جمهور ملكي واوفياء وواعي ومهما يكسب او حتي يخسر بطولات لكن مش هتعرف تحب غير الزمالك"



ونجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى، أحرزه التونسى سيف الدين الجزيرى.

