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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدأ بـ5 جنيهات.. شاب يطور توك توك لزفاف العرائس في المحلة| صور

الشاب مبتكر حنطو
الشاب مبتكر حنطو توك بالغربية

شهدت قرية طرينة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم أولى تجارب فكرة شاب في أوائل العقد الثالث من عمره في ابتكار وصيانة "توك توك" مهشم وتحويله إلي مركبة حديثة لزفاف العرائس كبديل للاستقلال الحنطور والسيارات الفاخرة دعما للرسم البهجة والسعادة الغامرة علي وجوه الأسر والعائلات بنطاق قري مدن لمحلة وكفر الشيخ والدقهلية.

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كانت البداية حينما اقدم الشاب أسامة عرابي سالم 22 سنة علي شراء توك توك متهالك وتطويره بمواصفات ميكانيكية بواسطة يداه الناعمة طوال 72 ساعة من العمل ليلا ونهارا مطلقا عليه "حنطر توك" للزفاف العرائس طوال 3 أشهر الماضية سعيا في كسب رزقه بعمله بالحلال للإنفاق علي أسرته، الأمر الذي لاقي استحسان وتأييد جميع الأسر والعائلات عقب مشاركته في رسم السرور والبهجة علي وجوه وقلوب أبناءهم وذويهم .

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"الحمد لله ربنا اكرمني بحب الناس وده فضل عظيم ليا بدأت حكايتي بـ5 جنيهات ادخرتها لأكون صاحب مشروع لكسب رزقي بالحلال في ظل ظروف الاقتصادية والاجتماعية حاليا"، بتلك الكلمات بدأ أسامة، كلامه ليروي فكرته، مضيفا: "اشتريت توك توك متهالك ومستعمل وحدث كافة إمكانيات ميكانيكية بايدي وفخور اني حولته الوسيلة نقل العرسان في ليالي الخطوبة والزفاف والحمد لله كل الناس دعمتني في اني اعتمد علي نفسي وربنا كرمني بأسرة وزوجة صالحة عشان عملي الطيب".

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كما دع الشاب كل الأسر والعائلات في مشاركته تجربته، قائلا: "الزفة تكلفتها تصل إلي 300 جنيه وتستغرق أكثر من 4 ساعات داخل القرية، بينما خارج القرية تصل قيمة الزفة إلي 500 جنيه"، مشيرا إلى أن المركبة دعمها بليدات ومكبرات صوت عالية الجوده كي تناسب كافة المناسبات الاجتماعية علي نطاق قري مدن كفر الشيخ والمحلة ونبروه والمنصورة .

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التجربة حققت زواجا كبيرا بين الأسر والعائلات والتي طالبت بنشرها كي تكون مركبة حنطو توك بديلا للحناطير والسيارات الثمينة دعما للفقراء والأسر الغير قادرة خلال الفترة المقبلة.

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الغربية الدقهلية زفاف حنطوتوك العرائس يطوف قرى المحلة شاب 5 جنيه

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