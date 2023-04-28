الخارجية الفلسطينية تعلن وصول أول مجموعة من أبناء جاليتها إلى جدة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،اليوم الجمعة، عن اكتمال وصول المجموعة الأولى من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان إلى جدة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية السفير أحمد الديك إن الدفعة الثانية من طلبتنا والمواطنين الذين غادروا بورتسودان، وتضم العدد الأكبر من الطلبة العسكريين الفلسطنين بإشراف الملحق العسكري الفلسطيني، وصلت اليوم إلى جدة، بواسطة البواخر السعودية.

وأضاف السفير الديك، في بيان صحفي، أنه كان في استقبال الدفعة الثانية القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي، حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا.

وتابع أن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطنا جميعهم أسر فلسطينية غادرت قبل قليل أيضا بورتسودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة، متمنيا السلامة لأبناء شعبنا أينما كانوا.