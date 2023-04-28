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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي كونتيننتال وفلاينج سبير 2024 بتصميم وألوان جديدة.. صور

بنتلي كونتيننتال
بنتلي كونتيننتال

تتجه بنتلي إلى الصيف مع بعض التعديلات الطفيفة على كونتيننتال  GT وفلاينج سبير، وواقعيا هناك بعض الاختلافات في جميع طرازات بنتلي 2024 فيما يتعلق بالمواد المعاد تدويرها ، لكن جوهر هذا الإعلان يركز على الكوبيه والسيدان المألوفين للعلامة التجارية.

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بنتلي كونتيننتال

ومن بين هذين الطرازين، فإن الاهتمام البصري يقع على عاتق كونتيننتال جي تي ، ولكي نكون أكثر تحديدًا ، طراز أزور، ستجد شبكًا رأسيًا جديدًا مثبتًا في مقدمة كل من طرازي GTو GTC، مستوحى من بنتايجا ازور كما تم تثبيت عجلات فلاينج سبير قاس 22 بوصة ذات العشرة أذرع كمعدات قياسية، وتقول بنتلي إن هذا يجلب "مزيدًا من الانسجام" مع طرازات ازور الأخرى معًا.

بنتلي كونتيننتال

وحتى لا يتم إهمالها ، فإن فلاينج سبير إصدار Speed  و S تستبدل شبكة الريشة المستقيمة بنمط المصفوفة، وتكتسب مجموعة Speedأيضًا خيارًا للتشطيب الخارجي باللون الرمادي ، والذي يضيف وفقًا لبنتلي المزيد من الرياضة إلى مواصفات Blackline، كما تحصل موديلات ازور على أشكال عائمة جديدة مصنوعة من الصوف الخالص بنسبة 100٪ لإحساس عميق ومبطن.

بنتلي كونتيننتال

وتحصل كل من Continental GT و Flying Spur على لمسات نهائية جديدة لمكونات الألومنيوم المصقولة في المقدمة وعلى طول الجوانب، حيث تتضمن العملية تنظيف البتات من اتجاهات متعددة ، والتي من المفترض أن تخلق تأثيرًا ثلاثي الأبعاد، يتوفر أيضًا خيار لون خارجي جديد يسمى Topaz Blue.

بنتلي كونتيننتال

وبالنسبة للجانب المستدام، تحرص بنتلي على القول بأن كل طراز الآن به سجاد مصنوع بالكامل من النايلون المعاد تدويره، استخدمت العلامة التجارية الفاخرة سابقًا النايلون البكر في عملية التصنيع، لكن شركة بنتلي تتعهد بأن توفر المواد المعاد تدويرها نفس الشعور والراحة كما كان من قبل.

بنتلي كونتيننتال

وعلى الرغم من أن هذه طرازات 2024 ، فمن الجدير بالذكر أن طراز Continental GT Azure المحدث المعروض هنا لا يبدو أنه يتطابق مع نماذج Continental GTالمحسنة التي رأيناها في صور التجسس، هذه النماذج المموهة لها واجهات مختلفة وتغييرات في المصابيح الأمامية، ويمكن أن تظهر لأول مرة في أواخر هذا العام.

بنتايجا كونتيننتال فلاينج سبير Speed بنتلي كونتيننتال Continental GT

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