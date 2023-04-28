عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر بالجامعة العربية: أبوالغيط يستقبل وكيل الخارجية السودانية لتسليم رسالة من البرهان الأحد

أحمد أبو الغيط -
أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية

كشف مصدر مطلع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط سوف يستقبل الأحد المقبل 30 أبريل، وكيل الخارجية السودانية لتسليم رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

وأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، الأربعاء الماضي مشاورات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه، بشأن الوضع الخطير في السودان.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تشاورت هاتفياً اليوم مع السيد ‎حسين ابراهيم طه أمين عام ‎ منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الخطير في ‎السودان".

وأضاف أبو الغيط: " تلاقت رؤانا حول ضرورة توقف الأعمال العسكرية، لأنها تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتهدم مباني الدولة والممتلكات الخاصة.. ونأمل في تجنيب السودان وأهله ويلات المواجهة الحالية".

جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وكيل الخارجية السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان ابو الغيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

محامي عروس طنطا: تقرير الطب الشرعي أيد عذريتها

تبادل إطلاق نيران.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة آخر في الجيزة

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

قرار عاجل من المحكمة بعد تشويه وجه ملكة جمال الوراق بـ25 غرزة.. صور

موضوعات متعلقة

أبو الغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن نشأة إسرائيل

أبو الغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية حول نشأة إسرائيل: أمر يدعو للأسف

أبو الغيط: الهدنة الإنسانية المؤقتة في السودان .. ضرورة

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. إجراءات عاجلة بالمدارس استعدادا للامتحانات وقرار جديد بشأن سؤال التعبير بالثانوية العامة

في أول أيام التوقيت الصيفي .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمر وأبيض.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

وفاة شقيق رئيس هيئة النيابة الإدارية .. والمجلس الأعلى ينعيه

كيف قاوم الإسلام الفقر وحاصره؟ بالعمل والزكاة والصدقات

الكرملين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء مولدوفا بمنع بوتين من دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

علامة للإصابة بأمراض خطيرة.. احترس من تنميل القدمين

سعر صادم لفستان نادين نجيم الجريء| لن تتوقع

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

فيديو

انخفاض غير متوقع في الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

موجة شتوية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ماجد المصري يكشف عن موقف طريف حدث له في سويسرا

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ