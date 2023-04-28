مصدر بالجامعة العربية: أبوالغيط يستقبل وكيل الخارجية السودانية لتسليم رسالة من البرهان الأحد

كشف مصدر مطلع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط سوف يستقبل الأحد المقبل 30 أبريل، وكيل الخارجية السودانية لتسليم رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

وأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، الأربعاء الماضي مشاورات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه، بشأن الوضع الخطير في السودان.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تشاورت هاتفياً اليوم مع السيد ‎حسين ابراهيم طه أمين عام ‎ منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الخطير في ‎السودان".

وأضاف أبو الغيط: " تلاقت رؤانا حول ضرورة توقف الأعمال العسكرية، لأنها تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتهدم مباني الدولة والممتلكات الخاصة.. ونأمل في تجنيب السودان وأهله ويلات المواجهة الحالية".