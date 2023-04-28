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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 150 ألف جنيه.. صور

صدى البلد

نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق في السوق المصري، يبحث العديد من المواطنين عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار مناسبة للأغراض اليومية الأساسية.

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فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، وزجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة فورد مونديو موديل 2000 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

 

رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة رينو لوجان موديل 2012 نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

 

أوبل كورسا موديل 2003

أوبل كورسا موديل 2003

جاءت السيارة أوبل كورسا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتتمتع السيارة بتصميم خارجي أنيق، وتتوفر بإصدار هاتشباك وإصدار سيدان.

وبلغت قراءة العداد في سيارة أوبل كورسا موديل 2003 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2003 في سوق المستعمل نحو 120 ألف.

كيا سبكترا موديل 2001

كيا سبكترا موديل 2001

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2001 رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، تبلغ سعته 1600 سي سي، ويقوم بتوليد قوّة تبلغ 107 حصانا، ويمكنه إنتاج عزم أقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر، وتتوفر بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وجاءت قراءة العداد في السيارة كيا سبكترا موديل 2001  نحو 100 ألف كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة كيا سبكترا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

 

أوبل كورسا كيا سبكترا تويوتا كورولا رينو لوجان فورد مونديو

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