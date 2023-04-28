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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن الموسيقية تنعى المطرب أحمد مراد

صدى البلد

نعت نقابة المهن الموسيقية المطرب أحمد مراد، الذي  رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقال المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية  من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها الزميل المطرب أحمد مراد للفقيد الرحمة ولأهله".

قررت نقابة المهن الموسيقية تكريم الفنانة مي كساب عن دورها في مسلسل جعفر العمدة ، بعد النجاح الكبير الذي حققته . 

ونشر النقابة بيان عن لسان نقيبها الفنان مصطفي كامل نصه : : "أتقدم أنا مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وكيل اتحاد النقابات الفنية، ونيابة ًعن جموع موسيقيين مصر بخالص التهنئة والمباركة للزميلة الفنانة الكبيرة (مي كساب) عضو نقابة المهن الموسيقية علي أداؤها المُبهر خلال العمل الدرامي (جعفر العمدة).

وأضاف البيان قائلا: "كما أتقدم لأسرة المسلسل بأكمله بخالص التهنئة علي النجاح غير المسبوق وتأتي هذه التهنئة إيماناً مني بدور القوى الناعمة المصرية في تحريك مشاعر الشعوب.

واستكمل البيان : ودعماً واجباً وملزماً مني كمسئول أقدر معني عبارة رفع الروح المعنوية وأهميتها لكل زميل يقدم ما يُشرف مهنته وشخصه وفنه. كما أعلن عن تكريم الفنانة (مي كساب) داخل نقابتها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

نقابة المهن الموسيقية اتحاد النقابات اتحاد النقابات الفنية الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية نقيب المهن الموسيقية

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