حبس تاجر مخدرات قبل ترويج سمومه بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جـــرام- مـبلغ مالـــى- هاتفى محمـــول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.