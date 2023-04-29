بالقانون .. تعرف على مهام مجلس إدارة المركز القومي لإدارة المجال الجوي

نص قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .

أهداف المركز القومي لإدارة المجال الجوي

ووفقا للقانون يهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي ، وتقديم الخدمات الملاحية ، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة .

اختصاصات مجلس إدارة المركز القومي لإدارة المجال الجوي

ويعد مجلس إدارة المركز هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها ، وله علي الأخص :

- إقرار مشروع الموازنة المـالية السنوية للمركز وحسابه الختامي .

- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها المركز للغير .

- إقرار مشروع الخطـة العامة لعمل المركز ووضـع آليات ومتـابعة تنفيذها ، واعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير عمل المركز بما يحقق أهدافه .

- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمـالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وتعديله، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات العمل ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

- إصدار القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين للمركز وذلك بعد العــرض علي رئيــس مجلس الوزراء بالاتفــاق مع السلطة المختصــة بحســب الأحوال ، وكذا تحديد مستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم المـالية دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصلية، وجميع المميزات الأخري والبدلات التي تقرر لأقرانهم من جهات عملهم الأصلية .

- قبول الهبات والمنح والإعانات والموافقة علي القروض اللازمة لتمويل جميع البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقًا للإجراءات المقررة ، وبما لا يتعارض مع أغراض المركز.