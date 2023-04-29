كيفية المحافظة على الصلاة في وقتها.. نصائح تساعد على الالتزام

كيفية المحافظة على الصلاة في وقتها.. قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من أسباب المحافظة على الصلاة أن يتوضأ الإنسان للصلاة قبل الأذان، مشيرًا إلى أن فقهاء المذهب الحنفي يقولون بالوضوء قبل الأذان.

وأوضح «فخر» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: كيف أحافظ على الصلاة في وقتها؟ أن الأحناف استحبوا الوضوء قبل الأذان حتى لا يكون الإنسان من الغافلين، مشيرًا إلى أن الوضوء قبل الأذان يعد من باب المرابطة والاهتمام بعبادة الله.

وأكد أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يكفر الله به الخطايا وأن من السبعة الذين ذكرهم حديث النبي عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ رجل قلبه معلق بالمساجد.

وأضاف أن من ثاني الأسباب التي تجعل الإنسان يحافظ على صلاته؛ ألا يدع شيئًا يشغله عن الصلاة من الأمور الدنيوية حتى لو كانت حقيقة مثل المذاكرة أو إعداد الطعام، موضحًا أن مجاهدة النفس وتعويدها على ترك كل ما يشغل عن الصلاة، سيصبح عادة لدى الإنسان ولن يتخلف عن صلاته.



كيفية المواظبة على الصلاة



قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصلوات الخمس المفروضة يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يؤديها، وكذلك المرأة بشرط ان تكون خالية من الحيض والنفاس أى ما يمنعها من الصلاة.

وأضاف فى إجابته عن سؤال ورد اليه من سائلة حول ( كيفية المواظبة على الصلاة ؟)، أن الصلاة ركن الإسلام وهى الصلة بين العبد وربه، فيجب على كل مكلف أن يحافظ على كل الصلوات فضلًا عن أن كل صلاة لها وقت معلوم.

وتابع ندعو الله تعالى أن يهدي قلبك ويحبب إليك الصلاة والإيمان ويزينه فى قلبكِ ويكره اليكِ الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلكِ من الصالحين والصادقين.

ونصح أن عند سماع للأذان أن تجاهد نفسها وتقوم وتتوضأ لتصلي حتى تلتزمي فى الصلاة فالمسألة بها مجاهدة للنفس، فمجاهدة النفس ليس بأمر سهل ولكنه سيكون سهل بعد الإعتياد على ذلك لكن فى البداية يكون بها نوع من المشقة.

3 أمور تساعدك في المواظبة على الصلاة

من جانبه وضع الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، روشتة شرعية للمحافظة على الصلاة، وهي أولًا: المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فإن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن الأمر الثاني أنه على المسلم أن يكون حريصًا على وضوئه دائمًا كلما انتقض توضأ مرة أخرى، ثالثًا: أن يكون حريصًا على قضاء الصلاة الفائتة حين دخول وقت آخر، حتى لا يتراكم عدد من الأوقات فيتكاسل عن أداء الجميع.

ونبه على أن «التسويف» من أهم المشاكل التى تسبب التكاسل عن الصلاة، وهذا يرجع إلى كثرة الانشغالات اليومية، فيترتب على ذلك توالى وتتالى الصلوات، مما يجعل منها عبئًا على المصلى فيكسل عن أدائها.

