عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل تعديل الأسعار.. أرخص 5 سيارات في مصر 2023

أرخص 5 سيارات فى
أرخص 5 سيارات فى مصر 2023

يشهد سوق السيارات المصرى ، حالة من الارتفاعات المتتالية فى الاسعار بسبب الازمات العالمية المستمرة والتى ياتى من بينها الحرب الروسية الاوكرانية .

 

ولذلك يتوقع جميع خبراء السيارات ، أن الأسعار ستستمر خلال هذا العام بالصعود دون توقف حتى تنتهى هذه الحرب ، وتعود مرة اخرى فتح مصانع السيارات حول العالم .

txt

تعرف على أكثر سيارة مبيعا في قطر

txt

فرصة للمصريين بالخارج.. تخفيض 70% في سعر هوندا سيفيك 2023 الجديدة

 ولذلك سنتعرف على أرخص 5 سيارات فى مصر 2023 ، فى ظل هذه الارتفاعات .

 

1- سوزوكى التو

سوزوكى التو

وتقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2022 عبر فئة واحدة فقط من التجهيزات، حيث تضم محرك بسعة 800 سي سي، يمكنه ان ينتج قوة اجمالية قدرها 47 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 69 نيوتن/متر.

ودعمت السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات، حيث يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 13 كيلومتر في الساعة.

وتستغرق السيارة سوزوكي التو موديل 2022 مدة زمنية قدرها 20 دقيقة للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى نسبة تبلغ 3.7 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه   

 

2- شانجى M50

شانجى M50

زودت شانجي M50 بمحرك من 4 اسطوانات، بسعة 1500 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 116 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/ متر، وتستمد سرعتها من ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- مانيوال / توب لاين 2021 بسعر 189,000 جنيه

 

3- لادا جرانتا

لادا جرانتا

تعمل سيارة لادا جرانتا موديل 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- مانيوال / صالون 2022 بسعر 194,500 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 229,500 جنيه      

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 235,500 جنيه      

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

 

4- شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

ومن المعروف أن السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية  .

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 208,500 جنيه     

- أوتوماتيك / COMFORT W ACCESSORIES 2022 بسعر 215,500 جنيه    

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 270,500 جنيه         

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2022 بسعر 277,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2023 بسعر 501,000 جنيه        

 

5- بى واى دى F3

بى واى دى F3

زودت الفئة الاولى بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، بينما تأتي الثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى : 

- مانيوال 2022 بسعر 229,500 جنيه   

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بسعر 259,500 جنيه   

- مانيوال 2023 بسعر 360,000 جنيه   

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 410,000 جنيه         

سوق السيارات ارخص 5 سيارات خبراء السيارات ماني بى واى دى السوق المصري سوزوكي التو شانجي M50 لادا جرانتا شيفروليه أوبترا بى واى دى f3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رئيس الوزراء: الدولة لم ترفع سعر رغيف الخبز رغم الزيادات والأحداث العالمية

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

موضوعات متعلقة

أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر .. صور

سعر جديد لـ كيا إكسيد في السوق المصري

على غرار مرسيدس.. هيونداي تستعد لمغادرة السوق الروسي وبيع المصانع

مزاد سيارات جديد في جمارك الإسكندرية والسلوم .. اعرف التفاصيل والموعد

وفاة رجل الأعمال فريد الطوبجي صاحب توكيل BMW في مصر

شاهد.. حمو بيكا يظهر بـ سيارة فارهة| اعرف سعرها

تبدأ من 300 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. صور

الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 في مصر

ترشيحاتنا

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

مدبولي: الانتهاء من إنشاء 82 ألف وحدة سكنية في العبور الجديدة قريبًا

مدبولي: الدولة حريصة على تحفيز الفلاح من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية

تصعيد مدافع 2003 لمران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

المبعوث الأممي إلى السودان: أطراف الصراع باتت أكثر انفتاحا على الحوار

تحرك برلماني عاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة.. ليلى علوي تثير ضجة على السوشيال ميديا

مفاجأة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الأرز الهندي؟

عدم انتظام ضربات القلب يسبب هذه المخاطر الصحية| خالي بالك

بـ 9000 جنيه والنتيجة صادمة.. ميكب أرتيست يفسد زفاف عروس

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ