قبل تعديل الأسعار.. أرخص 5 سيارات في مصر 2023

يشهد سوق السيارات المصرى ، حالة من الارتفاعات المتتالية فى الاسعار بسبب الازمات العالمية المستمرة والتى ياتى من بينها الحرب الروسية الاوكرانية .

ولذلك يتوقع جميع خبراء السيارات ، أن الأسعار ستستمر خلال هذا العام بالصعود دون توقف حتى تنتهى هذه الحرب ، وتعود مرة اخرى فتح مصانع السيارات حول العالم .

ولذلك سنتعرف على أرخص 5 سيارات فى مصر 2023 ، فى ظل هذه الارتفاعات .

1- سوزوكى التو

سوزوكى التو

وتقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2022 عبر فئة واحدة فقط من التجهيزات، حيث تضم محرك بسعة 800 سي سي، يمكنه ان ينتج قوة اجمالية قدرها 47 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 69 نيوتن/متر.

ودعمت السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات، حيث يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 13 كيلومتر في الساعة.

وتستغرق السيارة سوزوكي التو موديل 2022 مدة زمنية قدرها 20 دقيقة للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى نسبة تبلغ 3.7 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه

2- شانجى M50

شانجى M50

زودت شانجي M50 بمحرك من 4 اسطوانات، بسعة 1500 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 116 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/ متر، وتستمد سرعتها من ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- مانيوال / توب لاين 2021 بسعر 189,000 جنيه

3- لادا جرانتا

لادا جرانتا

تعمل سيارة لادا جرانتا موديل 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- مانيوال / صالون 2022 بسعر 194,500 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 229,500 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 235,500 جنيه

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

4- شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

ومن المعروف أن السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية .

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 208,500 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT W ACCESSORIES 2022 بسعر 215,500 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 270,500 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2022 بسعر 277,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2023 بسعر 501,000 جنيه

5- بى واى دى F3

بى واى دى F3

زودت الفئة الاولى بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، بينما تأتي الثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

اما عن اسعار السيارة فى السوق المصرى :

- مانيوال 2022 بسعر 229,500 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بسعر 259,500 جنيه

- مانيوال 2023 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 410,000 جنيه