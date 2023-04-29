إطلاق مبادرة تمكين الطفل المصري .. ووزير التعليم يكشف التفاصيل

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق مبادرة تمكين الطفل المصري، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسيف في أربع محافظات، هم: (شمال سيناء - الجيزة - الأسكندرية - سوهاج) .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له على هامش زيارته لمحافظة شمال سيناء اليوم السبت، إن مبادرة تمكين الطفل المصري، تهدف إلى نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الايجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعي.



وأوضح الوزير أن إطلاق مبادرة تمكين الطفل المصري ، يأتي للتعظيم من الجهود المتميزة لوزارة التربية والتعليم والتي قامت بها من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدنى؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يهدف إطلاق مبادرة تمكين الطفل المصري ، إلى :

بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين الإجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال

توعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية

اتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار من خلال برامج (كلنا صناع التغيير الإجتماعي) التي تهدف لغرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

وكان قد قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ٤١ ، وكان يصحبته كل من : اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الأهمية التي توليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواصلة جهود تنمية سيناء من خلال خطة متكاملة لبناء الإنسان المصري، في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بالمحافظة.

كما أشار “حجازي” ، إلى أن الوزارة تواصل دعم العملية التعليمية لأبناء شمال سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، والاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس المحافظة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز.