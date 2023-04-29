قوات الشرطة السودانية تبدأ الانتشار في شوارع الخرطوم

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، إن قوات الشرطة بدأت في الانتشار بشوارع الخرطوم، موضحًا أن قوات الشرطة موجودة بالفعل في مدينة أم درمان، التي تعد المدينة الأكثر أمانًا في السودان منذ بدء الاشتباكات.

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اشتباكات في مدينة حلفا السودانية القريبة من أم درمان، وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد تلك المدينة اشتباكات منذ بدء الأزمة.

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طائرات الاستطلاع التابعة للجيش السوداني لم تتوقف عن التحليق فوق العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان والمناطق المجاورة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.