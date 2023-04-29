إصابة شخصين في انقلاب ملاكي بإحدى قرى ملوي بالمنيا

أصيب محام ومزارع إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة بمدخل إحدى القري بمركز ملوي بجنوب المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بمدخل إحدى قرى مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية، وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة "شخصين يقيمان بمركز ديرمواس وأصيبا باشتباه كسر بالساق والذراع وتم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.