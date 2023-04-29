الوضع كارثي .. الغذاء العالمي : نواجه مشكلة في توصيل المساعدات للسودان

أكد برنامج الغذاء العالمي، أنه يواجه مشكلة كبيرة بإيصال المساعدات إلى السودان، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني به أصبح كارثيًا.

وأضاف البرنامج في تصريحات لـ"العربية"، أنه يجب وقف إطلاق النار لتجنب أن يصبح الوضع أسوأ، موضحًا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة عن أعداد اللاجئين أو النازحين من السودان.

وفي وقت سابق، ذكرت نقابة أطباء السودان، أن عدد القتلى المدنيين ارتفع جراء الصراع القائم في البلاد، في الأسبوع الثالث من الإضطراب.

وقالت النقابة إن عدد القتلى وصل إلى 411 شخصًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 2023 مصابًا.

يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من الخطر على الصحة العامة في السودان مع تراجع امكانات المستشفيات، وكثرة احتياجاتها علاوة على خروج بعضها عن القدرة على خدمة المواطنين.

وقال الجيش السوداني، إن رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، دعم مبادرة الإيجاد لإيفاد مبعوث إلى جوبا لبحث تفاصيلها.

وأضاف أن البرهان يثمن كل الجهود للتهدئة والحل، مؤكدًا أن ما يحدث في دارفور يتم التعامل معه بواسطة القوات المسلحة السودانية.