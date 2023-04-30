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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علاج طبيعي.. أطعمة تمنع انسداد عروق القلب

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأطعمة التى تمنع انسداد عروق القلب.

 

من طرق العلاج الطبيعي لانسداد عروق القلب:-

·الرّمان يحتوي الرّمان على مجموعة من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجهاز الدوري من التأكسد الضار المسبب لتراكم البلاك وتجلطات الدم في الشرايين، كما يحفز إنتاج أكسيد النتريك في الدم لفتح الشرايين، وينظم ضغط الدم من خلال تناول بذور حبتين من الرّمان الطازج، أو شرب كوب من عصير الرّمان يوميّاً.

· بذور الكتان يعتبر الكتان مصدراً غنياً بحمض الفالينوليك الذي يساعد على تقليل ضغط والتهابات الدم، مما يحافظ على بقاء الشرايين مفتوحة، لذلك نتناول أربع ملاعق من مطحون بذور الكتان بشكلٍ يومي، أو نضيف ملعقة كبيرة من بذور الكتان إلى العصير الطازج، أو الحساء، أو السلطات بأنواعها.

·الحلبة تحتوي الحلبة على مادة السابونين والألياف التي تخفض نسبة الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تمنع انسداد الشرايين، حيث ننقع نصف ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء مدة ليلة كاملة، وفي الصباح الباكر على الريق نتناول الماء والبذور معاً.

· الفلفل الحارّ تعتبر مادة الكابسنسين الموجودة في الفلفل الحارّ علاجاً فعالاً لمنع انسداد الشرايين، وذلك لأكسدتها الكولسترول الضار وخفض مستوياته في الدم، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدمويّة، وتقليل مخاطر التعرّض للنوبات القلبيّة، وبالتالي نضيف ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحارّ في كوب ماء مغلي، ونشربه بمعدل مرتين يوميّاً لعدد من الأسابيع.

· العلاج الطبي لانسداد عروق القلب في كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى الطبيب المختص لأخذ العلاج المناسب للحالة، وتختلف طرق العلاج من شخص لآخر، ويعود ذلك إلى تفاوت درجات الانسداد حيث إنّ هناك حالات بسيطة يمكن علاجها بالأدويّة التي تمنع ترسب الكولسترول في الشرايين، وتقلل نسبة تضييقها، وفي حالات أخرى يتم اللجوء إلى التدخل الجراحي سواء بالعمليات التقليديّة أم المتطورة التي تستوجب تركيب شريان صناعي مكان الانسداد.

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طرق العلاج الطبيعي لانسداد عروق القلب 10أطعمة تطهر الشرايين وتحميك من الأزمات والنوبات القلبية و الجلطات أسباب الازمة القلبية

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