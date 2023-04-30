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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 30-4-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهرت أسعار الذهب في مصر ثباتا خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023؛ في محلات الصاغة وذلك للأسبوع الخامس علي التوالي.
 

وقالت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد سعر المشغولات الذهبية، إن سعر المعدن الأصفر قد استقر في معاملات اليوم بعد صعوده بصورة جنونية قبل أيام.

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عيار 21 

وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2670 جنيه للبيع و 2720 جنيه للشراء.

عيار 18

بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 2289 جنيه للبيع و 2331 جنيه للشراء .

عيار 24


وسجل سعر أعلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 نحو 3051 جنيه للبيع و 3109 جنيه للشراء

عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة لنحو 1780 جنيه للبيع و 1813 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب 


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.36 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب 


وصل سعر أوقية الذهب لنحو 94.9 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب 


وصل سعر كيلو الذهب إلي 3.051 مليون جنيه للبيع و 3.11 مليون جنيه للشراء.

خسائر في السوق 

 

و قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن محلات الذهب تعرضت لخسائرة كبيرة خلال الأيام الماضية، ما يدفع بعضهم لرفع الأسعار كنوع من التأمين، فتاجر الذهب يجب تعويض وزن البيع فورًا وبنفس الأسعار، ومع تغيرات الأسعار العنيفة أو امتناع تجار الذهب الخام عند البيع، يتعرض التجار للخسارة نتيجة تعويض الكيمة المباعة بأسعار أعلى.

 

وأضاف أن أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب والقلبات السعرية بالأسواق المحلية، موضحا أن  أسعار الذهب ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار والتلاعب في ظل أسعار غير حقيقية، كما أن السوق المحلي شهد وجود أكثر من سعر للتنفيذ بفرق يصل إلى 100 جنيه.

وباعت المحلات بأسعار تتراوح بين 2800 جنيه و 2900 جنيه خلال الأيام الماضية، نتيجة استغلالهم تدافع المواطنين ومخاوفهم مع تراجع محتمل للجيه أمام الدولار، ما دفعهم للذهب كملاذ آمن للتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

ارتفاع في البورصة العالمية

 

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس 

 وظلت الأوقية تتحرك في نطاق ضيق بين 1980 و 2000 دولار، وذلك بفعل عدة عوامل من بينها البيانات السلببة للاقتصاد الأمريكي، وترقب الأسوق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة في بداية مايو المقبل.
وأوضح التقرير، أن أوقية الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت بقيمة 6 دولارات، خلال تداولات الأسبوع، حيث بدأت تداولات الأسبوع عند 1.984 ألف دولار، ولامست مستوى 2000 دولار، واختتمت التداولات مساء أمس الجمعة عند 1990 ألف دولار.
كما أن  أسعار الذهب بالأسواق المحلية تقترب من تحقيق ارتفاعات تتجاوز 250 جنيه خلال تعاملات الأسبوع التي ستنتهي مساء اليوم السبت، حيث تداول جرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع عند 2.430 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.8 ألف جنيه، وسجل 2.650 ألف جينه مع نهاية تداولات أمس الجمعة، وتترقب الأسواق المحلية اتجاه حركة الأسعار مع ختام تعاملات الأسبوع مساء اليوم، بعدما تراجعت لمستوى 2680 جنيه حتى الآن.


ويتداول علي جرام الذهب عيار 24 عند سعر 3.062 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 21 يتداول عند 2.680 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.297 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.787 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.255 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.440 ألف جنيه.

 

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