مثل الفئران .. مدفيديف يطالب بقتل المرتزقة البولنديين في أوكرانيا بلا رحمة

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أوكرانيا بأنها مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم بلا رحمة.

وقال مدفيديف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" باللغة الإنجليزية، وترجمة مرافقة باللغة البولندية أيضًا: “لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية مع بولندا. هذه الدولة لا ينبغي أن توجد معنا، طالما لا يوجد أحد في السلطة يرفض منهج معاداة روسيا”.

وأضاف أن "أوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة".

جاءت تصريحات مدفيديف، على خلفية ما حدث في وارسو بشأن اقتحام مقر المدرسة في السفارة الروسية

وقال مبعوث المستشار للسفارة الروسية في بولندا أندريه أوردش، إن السلطات البولندية منحت مهلة حتى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو يوم السبت، موظفي المدرسة في السفارة الروسية في وارسو لمغادرة المبنى.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تعتبر الإجراءات البولندية انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا.

ووعدت الخارجية الروسية بأن تصرفات وارسو هذه لن تمر دون رد فعل صارم من موسكو وعواقب ذلك على بولندا.