تنفيذ 12 قرار إزالة على مساحة 1251 مترا في كفر الشيخ.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تمكنت حملات المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والتي تستمر فعالياتها على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو القادم.

وتابع: تم اليوم تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز فوه منهم 8 حالات على مساحة 6 قراريط و8 أسهم، "1140 متراً مربعاً، و4 حالات لحماية نهر النيل على مساحة 111 متراً مربعاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم التشديد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

IMG-20230429-WA0038

IMG-20230429-WA0039

IMG-20230429-WA0040