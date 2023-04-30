دويدار: كولر «ملوش دور» في تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

يرى أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق أن مارسيل كولر مدرب الأهلي ليس له دورا في تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الرجاء لم يواجه أي فريق قوي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سوى الأهلي" .

وأضاف: "لكني ألوم على كولر فكرة عدم الاستحواذ على الكرة ما الأزمة في الاستحواذ على الكرة أمام الرجاء" .

وواصل: "مباريات دور المجموعات مختلفة تماما عن مباريات الأدوار الإقصائية" .

واختتم: "لاعبو الأهلي هم من نجحوا في مباراة الرجاء المغربي وليس كولر".