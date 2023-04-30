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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعهما الحب والموت.. قصة عروسين لقيا مصرعهما عقب خطوبتهما بأيام في الدقهلية

الفقيدين
الفقيدين

هم ليسوا غرباء لكنهما أولاد خالة، جمعهم الحب منذ سنوات، وفور انتهاء العروس من دراستها بالجامعة تقدم لها أحمد وتمت الخطوبة وسط فرحة وسعادة كبيرة رغم غياب والد أحمد ووالدته اللذين يعملان بإحدى الدول العربية ، وتمت الخطوبة على أن يكون الزفاف بعد عدة أشهر بوجود الأب والأم.

أحمد هو الولد الوحيد بعد رحيل شقيقه منذ عدة سنوات، ولم يبقى إلا هو وإخواته البنات فكان ما يتمناه والديه أن يفرحا به خاصة عندما اختار حب عمره وهي بنت خالته سلمى ، وتمت الخطوبة منذ أربعة أيام وسط فرحة وسعادة العائلة لارتباط أحمد وسلمى.

وفي يوم الحادث كانت والدة العروس تزور أقاربها في مدينة المنصورة ومن المفترض أن يأتي أحمد وسلمى لأخذها من هناك، وظل أحمد وسلمى يجوبان المدينة بالسيارة وهم في حالة فرحة وسعادة إلى أن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن واختنق الاثنين داخل السيارة وفارقا الحياة ، بسبب تسرب الغاز في مشهد مؤسف ومبكي .

حزن في الدقهلية

وشيع أهالي قرية برمبال والقرى المجاورة جثامين العريس والعروس في مشهد مبكى شهد صراخ وعويل وبكاء المشيعين على رحيل الشابين اللذين كانا يمتازان بحسن الخلق ومحبة الجميع.

وأكد أقارب العروس، أن سلمى وأحمد مرتبطين منذ عدة سنوات ، حيث كان ينتظرا اليوم الذي تنتهي فيه سلمى من دراستها للخطوبة ،ثم إتمام الزفاف حيث أن والد أحمد يعمل طبيبا بالسعودية ووالدته ، وكان أحمد يعمل محاسبا واشترى له والده شقة بمدينة المنصورة ووعده بأن الزفاف سيكون فخما بأعرق وأفضل الأندية، وسيعوض عدم حضوره في الخطوبة في الزفاف ويحقق ما يتمناه أحمد وسلمى خاصة أنه نجله الوحيد.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع كلا من  احمد ماهر العيسوى وخطيبته وسلمى محمد على عبد السلام إثر اختناقهما داخل سيارتهم بسبب  تسرب غاز أثناء عودتهما من المنصورة.

انتقل ضباط المباحث والإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الطوارئ.

السعودية المنصورة الدول العربية مدينة المنصورة داخل السيارة مستشفى الطوارئ شرطة النجدة

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