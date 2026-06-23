خليل البلوشي: فخور بما قدمته المنتخبات العربية في كأس العالم

علق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي علي تأهل مصر وعدد من الدول العربية الي الدور ال ٣٢ من بطولة كاس العالم.

وكتب البلوشي عبر حسابه الشخصي إكس: «هذه الأوراق ستبقى في الذاكرة، هذا المايك وهذه الأقلام سأحتفظ بها للأبد، سأحكي في يوم من الأيام بأني كنت معلقًا على أول انتصار تاريخي لمصر في كأس العالم».



تابع : «فخور جدا بما قدمه المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم، وبالتطور الكبير الذي وصلت إليه الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة، النشامى كانوا منافسًا قويًا وقدموا صورة مشرفة تليق بهم وبجماهيرهم».

أضاف : «وفي المقابل يستحق المنتخب الجزائري كل الإشادة والتقدير على هذا الأداء القوي والروح القتالية الكبيرة التي ظهر بها، ونجح من خلالها في تحقيق فوز مهم ومستحق محاربو الصحراء أكدوا من جديد مكانتهم كأحد أبرز المنتخبات العربية، وأتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم القادم».

واختتم: «ألف مبروك للجزائر الفوز، وهاردلك للنشامى وفي النهاية نفخر بما قدمه المنتخبان، وبالحضور المشرف على أكبر مسرح كروي في العالم».