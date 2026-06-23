السنغال في مأزق.. مهمة معقدة لأسود التيرانجا في كأس العالم 2026

تتصدر السنغال حالة من القلق داخل منافسات كأس العالم 2026، بعدما أصبحت مهمتها في التأهل إلى الدور التالي أكثر تعقيدًا عقب تراجع نتائجها في دور المجموعات، مع دخول الجولة الأخيرة من الحسابات الحاسمة.

ويحتاج "أسود التيرانجا" إلى تحقيق الفوز في مواجهتهم المقبلة أمام منتخب العراق من أجل الحفاظ على آمالهم في المنافسة، إلى جانب ضرورة تحسين فارق الأهداف الذي يبلغ حاليًا (-3)، في ظل صعوبة موقفهم داخل المجموعة.

ولا تتوقف حسابات السنغال عند حدود الفوز فقط، بل يتعين على الفريق انتظار نتائج المجموعات الأخرى لمعرفة إمكانية التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد بالنسبة للمدرب واللاعبين.

وتأتي هذه المعادلة الصعبة في ظل تقارب نقاط المجموعة وتباين النتائج، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث لا مجال لأي تعثر جديد قد ينهي مشوار المنتخب مبكرًا في البطولة.

وبين الأمل والحسابات المعقدة، يدخل المنتخب السنغالي مواجهة العراق بشعار "لا بديل عن الفوز"، في محاولة لإنقاذ حظوظه في الاستمرار داخل مونديال 2026.

ترتيب المجموعة التاسعة بعد جولتين:

فرنسا: 6 نقاط

النرويج: 6 نقاط

السنغال: 0 نقاط

العراق: 0 نقاط