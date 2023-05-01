موازنة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم اكتمال بعض المشروعات..اليوم

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تستكمل عقد اجتماعاتها على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء .

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بمشروعات لم يتم توجيه دعم مالي لها؛ مما تسبب فى تأخر تنفيذها.

وكان قد استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر المبارك أمس الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.

وشهدت الجلسة العامة مناقشة بعض مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

-مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني (وأكثر من 10 من أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.