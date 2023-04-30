زيادة إنتاجية 33%| مدير عام المصايد بالبردويل يوضح ملامح تطوير البحيرة.. فيديو

بحيرة البردويل .. استضاف برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " الدكتور عاطف مجاهد مدير عام المصايد بـ بحيرة البردويل .

وقال الدكتور عاطف مجاهد ، إن البحيرة شهدت اهتماما كبيرا جدا من القيادة السياسية سواء من المسؤولين أو الدولة المصرية ، وتم اتخاذ توجيهات خاصة لزيادة انتاج البحيرة خلال السنوات القادمة ، مما كان دافعا لجهاز تنمية البحريات لتطوير بحيرة البردويل .

وتابع الدكتور عاطف مجاهد ، أنه من ضمن أعمال تطوير البحيرة توقف العمل بـحرفة " الكلسة " مما رفع انتاج البحيرة لـ 33 % من سمك الدينيس .

وأوضح " مجاهد " ، أن توقف العمل بالشبك ذو الغرز الضيقة يقلل من القضاء على الزريعة الموجودة بالبحيرات ، على عكس الشباك القانونية ، مما يغير من التطوير النوعي لأسمك البحيرة .

وأشار إلى أن هناك سعي للوصول لإنتاجية أكبر تسعى لها الدولة المصرية قريبا .