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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زيادة إنتاجية 33%| مدير عام المصايد بالبردويل يوضح ملامح تطوير البحيرة.. فيديو

الدكتور عاطف مجاهد
الدكتور عاطف مجاهد

بحيرة البردويل .. استضاف برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " الدكتور عاطف مجاهد مدير عام المصايد بـ  بحيرة البردويل  .

وقال الدكتور عاطف مجاهد ، إن البحيرة شهدت اهتماما كبيرا جدا من القيادة السياسية سواء من المسؤولين أو الدولة المصرية ، وتم اتخاذ توجيهات خاصة لزيادة انتاج البحيرة خلال السنوات القادمة ، مما كان دافعا لجهاز تنمية البحريات لتطوير بحيرة البردويل .

وتابع الدكتور عاطف مجاهد ، أنه من ضمن أعمال تطوير البحيرة توقف العمل بـحرفة " الكلسة " مما رفع انتاج البحيرة لـ 33 % من سمك الدينيس .

وأوضح " مجاهد " ، أن توقف العمل بالشبك ذو الغرز الضيقة يقلل من القضاء على الزريعة الموجودة بالبحيرات ، على عكس الشباك القانونية ، مما يغير من التطوير النوعي لأسمك البحيرة .

وأشار إلى أن هناك سعي للوصول لإنتاجية أكبر تسعى لها الدولة المصرية قريبا . 

بحيرة البردويل الدكتور عاطف مجاهد مدير عام المصايد تطوير بحيرة البردويل توك شو

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