ضبط صاحب سوبر ماركت بالقاهرة يتاجر في النقد الأجنبى

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط صاحب سوبر ماركت بمصر القديمة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" .

المتهم

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .