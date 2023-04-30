طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 30 إبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للبرودة صباحا ومائل لحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 15

الإسكندرية 22- 16

الإسماعيلية 26 - 14

الغردقة 28 - 20

أسوان 30 - 19

سوهاج 27 - 16

المنيا 26 - 14

الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار

وقالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه اعتبارًا من اليوم والغد سيستمر انخفاض درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، بسبب كتل هواء شمالية قادمة من جنوب أوروبا .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج “صباحك مصري”، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة ومتوسطة في درجات الحرارة، فضلًا عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت "غانم"، إلى أن البلاد تتأثر بسرعات للرياح في أغلب مناطق الجمهورية مما يزيد من إحساس الانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية .

فرص سقوط أمطار

وأفادت "غانم" أن معدل درجات الحرارة أقل من الطبيعي في هذا التوقيت بـ4 درجات، وهناك انخفاض كبير في درجات الحرارة فترة الليل، مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وتكون الشبورة المائية غدًا .

الأرصاد تكشف مفاجآت

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام الماضية كان هناك انخفاض في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هذا الإنخفاض مستمر اليوم وغدا على أغلب محافظات الجمهورية، نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستصل 25 درجة مئوية، مؤكدة أن الطقس سيكون ربيعي دافئ على أغلب محافظات الجمهورية، ومائبل للحرارة على محافظات الجنوب.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، وخلال فترات الليل ستصل درجات الحرارة نحو 15 درجة مئوية، مما يكون هناك شعور بالبرودة بعض الشئ.

ستنحصر بمدن بورسعيد ورفح والعريش وكفر الشيخ

وأشارت منار غانم، إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، ولكنها ستنحصر بمحافظات بورسعيد رفح العريش وكفر الشيخ.