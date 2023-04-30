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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من “وصمة عار”.. زيلينسكي يكشف سبب حمله للسلاح

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه كان هو وطاقمه سيموتون في القتال، بدلاً من السماح لأنفسهم بأسرهم، لو انتهكت القوات الروسية مقره في كييف في الأيام الأولى من الصراع.

قال زيلينسكي في مقابلة عبر قناة “1 + 1” الأوكرانية: “أعرف كيفية التصوير”، مضيفا أنه “يحمل مسدسًا”، لكنه رفض اقتراح أحد المراسلين بأنه ربما استخدم مسدسه لقتل نفسه بدلاً من القبض عليه.

وقال زيلينسكي: “لا، لا، لا. ليس الأمر إطلاق النار على نفسي بالتأكيد”.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه كان من الممكن أن يكون “وصمة عار” لو تم أسره من قبل القوات الروسية، في إشارة إلى المراحل الأولى من الصراع. بعد أن أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في فبراير 2022، ادعى المسؤولون الأوكرانيون أن القوات الخاصة الروسية حاولت التسلل إلى كييف واختراق المقر الرئاسي في شارع بانكوفا.

وقال زيلينسكي في المقابلة: “أعتقد أنهم لو دخلوا إلى الإدارة ، لما كنا هنا. لم يكن من الممكن أن يُعتقل أحد لأن لدينا دفاعًا جادًا للغاية جاهزًا ... كنا سنكون هناك حتى النهاية”.

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وأضاف بعض شركائه الغربيين أوصوا بالفرار من كييف، لكنه يُزعم أنه رفض رحلة إجلاء أمريكية للدفاع عن العاصمة.

وفقًا لصحيفة “التايمز”، يُزعم أن زيلينسكي ورفاقه أمضوا ما يقرب من شهرين في ملجأ بعد اندلاع الصراع، بدلاً من الأسبوعين المخطط لهما.

وزعمت الصحيفة البريطانية أن السرية حول المخبأ كانت عالية لدرجة أن أولئك الذين رافقوا رئيس الدولة تحت الأرض اضطروا إلى توقيع اتفاقية خاصة بعدم الإفصاح، وتم منعهم من الكشف عن أي تفاصيل حول تصميم الملجأ أو موقعه أو وسائل الراحة أو حتى الطعام الذي أعطوه لهم.

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