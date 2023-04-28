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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يقدم التعازي في ضحايا الهجمات الروسية الأخيرة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، تعازيه، في ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية في جميع أنحاء البلاد اليوم.

وكتب زيلينسكي منشور على قناته الرسمية تليجرام: "لا يزال الناس محاصرين تحت الأنقاض في مدينة أومان وهناك ضحايا بينهم طفل"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


وقال زيلينسكي إن "طفلاً قُتل في أعقاب القصف على دنيبرو بوسط أوكرانيا ، مضيفًا انه يتقدم بالتعازيّ لكل من فقد أحبائه بسبب الإرهاب الروسي".

ووردت أنباء عن وقوع هجمات في مدن دنيبرو بوسط أوكرانيا وأومان في منطقة تشيركاسي ومدينة أوكرانكا الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوبي العاصمة كييف.

وأضاف زيلينسكي أنه يجب أن التصدي للإرهاب الروسي ردا عادلا من أوكرانيا والعالم.

ولقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم فى هجمات صاروخية روسية على أوكرانيا فى وقت مبكر من يوم الجمعة.

مدينة أومان 

في مدينة أومان بوسط منطقة تشيركاسي ، لقي سبعة أشخاص على الأقل ، بينهم طفل ، مصرعهم عندما أصابت الصواريخ الروسية العديد من الأبراج الشاهقة ، بما في ذلك المباني السكنية، بحسب وزير اللداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو.


وتم إنقاذ 17 شخصا من تحت الأنقاض في أومان. وقال كليمنكو إن تسعة نقلوا إلى المستشفى، بينهم شخص في حالة حرجة.
 

مدينة دينبرو

في دنيبرو بوسط أوكرانيا ، ماتت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا وطفلها البالغ من العمر عامين في الهجوم ، وفقًا لمكتب المدعي الإقليمي في دنيبروبتروفسك.

وأضافت أن ثلاثة مدنيين أصيبوا ونقل اثنان منهم إلى المستشفى.
 

 

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