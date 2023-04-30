البرتغال .. مسلح يقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص ثم ينتحر

أفادت شبكة سي إن إن الناطقة بـ البرتغالية بأن رجلا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص ثم انتحر اليوم الأحد في مدينة سيتوبال البرتغالية ، على بعد حوالي 45 كيلومترا جنوبي العاصمة.

وقال مفوض شرطة PSP جواو فريري لرويترز إن 'هناك أربع جثث يفترض أنها نتيجة إطلاق نار لكن الأسباب والتفاصيل لم تعرف بعد'.

وقال فريري إن وكالة القضايا الجنائية التابعة للشرطة PJ كانت في مكان الحادث تحقق.

وقالت شبكة سي إن إن البرتغال إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثامنة صباحًا في حي فقير في سيتوبال يُدعى بايرو أزول ، وأن المسلح انتحر عندما وصل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث.