مارومو جالانتس الجنوب أفريقي يطيح بـ بيراميدز من الكونفدرالية

اطاح فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بفريق بيراميدز من الكونفدرالية بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب ليتأهل إلى الدور نصف نهائى، عقب انتهاء اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد دوبسونفيل ستاديوم بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.

سجل سيليمبيلو نجيما هدف اللقاء الوحيد لصالخ فريق مارومو جالانتس.

وتعادل بيراميدز مع مارومو جالانتس 1-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد سامي - كريم حافظ - محمود دونجا - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف

