حبتها.. حلا شيحة تشيد بأغنية محمد رمضان TMO

أشادت الفنانة حلا شيحة، بأغنية محمد رمضان الجديدة «TMO»، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالتعاون مع عصام النجار وجيمز.

حلا شيحة تشيد بأغنية محمد رمضان:

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية «الاستوري»، على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جزءا من الأغنية، معلقة: «أحب هذه الأغنية».



محمد رمضان :



شارك الفنان محمد رمضان، صوراً جديدة له في أحدث جلسة تصوير عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان بلوك جديد كاجوال، مع تسريحة شعر مختلفة، ولاقى تفاعل الجمهور عبر التعليقات حيث علق أحد المتابعين: “فين جعفر العمدة”.



وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 1,118,558 جنيه، ليحتل المركز الثاني وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.