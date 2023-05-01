طلعلنا وحيد قرن والتعامل بالمقايضة..عمرو سعد يكشف كواليس تصوير الأجهر في كينيا

خصص برنامج "الحكاية" فقرة خاص مع أبطال مسلسل الأجهر، للحديث عن كواليس المسلسل والتصوير خارج البلاد.

وتحدث الفنان عمرو سعد، عن كواليس التصوير في كينيا، قائلا:"دخلنا فندق في غابة مفتوحة وكان ممكن في لحظة يطلع عليك حيوانات، متابعا: اكتشفت إن وحيد القرن منقرضش في مالي وكينيا".

واسترسل:"لما مشينا بالعربية طلع لنا وحيد القرن والسواق اضطر يبطل الموتور ويقف بالعربية، لإن وحيد القرن كان مع عائلته وهو بيغير على مراته، وممكن يدمر العربية، ووحيد القرن أسوأ من الأسد".



وأكمل: "عندهم حيوان من سلالة الفهد لو جري وراك هيجيبك، وهو أسرع من العربية"، متابعا:"القرية اللي في كينيا اللي كنا بنصور فيها مفيهاش عملة.. شغالين بالمقايضة".